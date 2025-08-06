Зурабишвили: «Мечта» пытается имитировать конкуренцию на выборах

06.08.2025 14:15





«Мечта» пытается убедить нас в том, что у неё есть серьёзные конкуренты на выборах и его нужно травить, убеждая целевого конкурента в правильности своего решения и в том, что у него есть серьёзные шансы «выиграть мэрию». Эта вера необходима, чтобы участие не потеряло смысла», — написала в социальной сети бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили.



По её словам, на самом деле режим боится не участия партий, а только общества. Имитация участия нужна режиму, чтобы преградить путь к формированию возможной третьей силы в будущем, расчистить политическое пространство, где, кроме «Национального движения» и «Мечты», любая другая сила исчезнет.



«Эта расправа не означает, что режим борется с Хазарадзе (или даже, по другим обвинениям, с Гахария) за то, что они участвуют в выборах. Напротив, правящей партии нужны эти преследования, чтобы убедить нас в том, что режим очень обеспокоен и боится конкуренции между этими двумя партиями. Репрессии, развязанные против них, лишь подтверждают правильность принятого ими решения в глазах лидеров и вселяют в них уверенность в том, что другого пути к победе нет и что никто, кроме них, не победит. Эта уверенность укрепляется после каждой последующей атаки, организованной режимом. Дело против Алеко Элисашвили, затеянное с помощью российской прокуратуры, служит той же цели… как будто на украинском фронте нет других сильных грузинских бойцов, заслуживающих такого внимания со стороны России.



По сути, «Мечта» пытается убедить нас, что у неё есть серьёзные конкуренты на этих выборах и их нужно преследовать. Таким образом она убеждает целевого конкурента в правильности его решения и в том, что у него есть серьёзные шансы «выиграть мэрию». Эта вера необходима, чтобы участие не утратило смысла. На самом деле режим боится не участия партий, а только общественности. Имитация участия нужна ему не для какой-то легитимности (которую ничто ему не вернёт), а для того, чтобы преградить путь будущему формированию возможной третьей силы; чтобы уравновесить свою окончательную делегитимацию окончательной дискредитацией этих партий; чтобы расчистить политическое пространство, где, кроме «Национального движения» и «Мечты», исчезнет любая другая сила. Пора выбираться из этой ловушки», — написала Саломе Зурабишвили.







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