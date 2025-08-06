Ника Мелия оставлен под арестом за оскорбление судьи

06.08.2025 15:08





Ника Мелия, один из лидеров коалиции «За перемены», вновь оставил под арестом Тбилисским городским судом.



Обвинение считает, что существует риск уничтожения улик, сокрытия и совершения новых преступлений.



Сторона защиты требовала отменить заключение под стражу, но судья Нато Худжадзе разделила позицию обвинения.



Напомним, Ника Мелия обвинялся в неуважении к суду (статья 366 (2) Уголовного кодекса), которая предусматривает лишение свободы сроком до 2 лет. Мелия был задержан 29 мая этого года — он облил судью водой во время выступления на суде, после чего был приговорен к заключению.



Политик облил судью Швангирадзе водой во время судебного заседания 30 мая, где обсуждалось дело о неявке оппозиционного лидера на временную комиссию по оценке правления «Нацдвижения» в 2003-2012 годах.



Мелия в тот день заявил, что судья — «соучастник» и «одно из звеньев преступной цепочки», у которого даже не возникло вопроса, «кто похитил [Мелия] и почему похитил».



На заседании в Тбилисском городском суде оппозиционный политик заявил, что его похитили, когда он направлялся на телевидение, чтобы выступить в эфире программы.





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