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Арест не распространяется на общую сумму на счетах «Лело-Грузия» - Нацбюро исполнения


06.08.2025   15:54


«Арест не распространяется на общую сумму на счетах «Лело-Грузия», а только на сумму, указанную в исполнительном листе, не превышающую 1500 лари«, — говорится в заявлении Национального бюро исполнения.

Согласно заявлению, все действия судебных приставов обусловлены соблюдением принципа справедливости и целью эффективного исполнения.

«В связи с высоким общественным интересом сообщаем, что в отношении «Лело – Грузия» на основании исполнительного листа, выданного судом, ведётся принудительное исполнительное производство. Обязательствами, подлежащими исполнению, являются государственная пошлина и административный штраф. Следует отметить, что арест налагается не на всю сумму на счетах, а только на сумму, указанную в исполнительном листе, которая не превышает 1500 лари. Национальное бюро исполнительных действий действует в соответствии с Законом Грузии «Об исполнительном производстве», и все действия судебных исполнителей обусловлены соблюдением принципа справедливости и целью эффективного исполнения», – говорится в заявлении.

Сегодня «Лело – Сильная Грузия» объявила, что Национальное бюро исполнения арестовало счета партии.


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