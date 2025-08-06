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24 дипломатических миссии выступили с совместным заявлением в связи с решением суда в отношении Мзии Амаглобели
06.08.2025 15:56
24 дипломатических миссии выступили с совместным заявлением в связи с решением суда в отношении Мзии Амаглобели. Заявление было опубликовано посольством Польши в Грузии в соцсети.
В заявлении дипломатические миссии осуждают приговор Мзии Амаглобели и призывают к ее немедленному освобождению.
«Мы, дипломатические миссии Австрии, Бельгии, Канады, Чехии, Дании, Эстонии, Европейского союза, Финляндии, Франции, Германии, Исландии, Ирландии, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Испании, Швеции, Украины и Великобритании, представляющие государства-члены Коалиции за свободу СМИ и присоединившиеся посольства в Грузии, осуждаем несоразмерный и политизированный приговор Мзии Амаглобели — два года тюремного заключения.
Дело Мзии Амаглобели усугубляется её длительным содержанием под стражей до суда, в ходе которого её состояние здоровья, особенно зрение, значительно ухудшилось.
Дело Мзии Амаглобели, а также давление на издания «Батумелеби» и «Нетгазети» являются примером усиливающегося запугивания журналистов в Грузии, включая безнаказанное насилие и правовые преследования, что является явным нарушением международных обязательств страны по защите свободы СМИ и свободы выражения мнений.
Мы повторяем заявление Коалиции за свободу СМИ от 20 декабря 2024 года, в котором осуждаются любые формы запугивания и насилия в отношении журналистов и работников СМИ.
Мы выражаем солидарность с Мзией Амаглобели и призываем к её немедленному освобождению», — говорится в заявлении 24 дипломатических миссий.
Для справки, Батумский городской суд приговорил Мзию Амаглобели, основателя газет «Батумелеби» и «Нетгазети», к двум годам лишения свободы. Решение было вынесено на сегодняшнем заседании судьей Нино Намешвили.
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