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«Репортёры без границ» призывают власти положить конец издевательству над правосудием
06.08.2025 15:59
«Мы призываем власти положить конец этому издевательству над правосудием и немедленно освободить Мзию Амаглобели», — написала организация «Репортёры без границ» в социальной сети.
Как отмечает организация, Мзия Амаглобели была приговорена к двум годам лишения свободы по обвинению в нападении на сотрудника полиции после символической пощёчины.
«В среду, 6 августа, суд в Батуми (Грузия) вынес приговор: журналистка Мзия Амаглобели, соучредитель независимых СМИ «Батумелеби» и «Нетгазети», была приговорена к двум годам тюрьмы за уголовное преступление — «нападение на полицейского» после символической пощёчины.
Мы призываем власти положить конец этому издевательству над правосудием и немедленно освободить журналистку», — написала организация «Репортёры без границ».
Для справки, Батумский городской суд приговорил Мзию Амаглобели, основателя газет «Батумелеби» и «Нетгазети», к двум годам лишения свободы. Решение было вынесено на сегодняшнем заседании судьей Нино Намешвили.
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