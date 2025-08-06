«Репортёры без границ» призывают власти положить конец издевательству над правосудием

06.08.2025 15:59





«Мы призываем власти положить конец этому издевательству над правосудием и немедленно освободить Мзию Амаглобели», — написала организация «Репортёры без границ» в социальной сети.



Как отмечает организация, Мзия Амаглобели была приговорена к двум годам лишения свободы по обвинению в нападении на сотрудника полиции после символической пощёчины.



«В среду, 6 августа, суд в Батуми (Грузия) вынес приговор: журналистка Мзия Амаглобели, соучредитель независимых СМИ «Батумелеби» и «Нетгазети», была приговорена к двум годам тюрьмы за уголовное преступление — «нападение на полицейского» после символической пощёчины.



Мы призываем власти положить конец этому издевательству над правосудием и немедленно освободить журналистку», — написала организация «Репортёры без границ».



Для справки, Батумский городской суд приговорил Мзию Амаглобели, основателя газет «Батумелеби» и «Нетгазети», к двум годам лишения свободы. Решение было вынесено на сегодняшнем заседании судьей Нино Намешвили.





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