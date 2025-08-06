ЦИК объявила конкурс для отбора временных членов окружных избирательных комиссий

06.08.2025 16:14





Центральная избирательная комиссия объявила конкурс для отбора временных членов окружных избирательных комиссий к выборам, назначенным на 4 октября 2025 года. Об этом сообщает ЦИК.



Конкурс по отбору временных членов окружных избирательных комиссий объявлен в 73 окружных избирательных комиссиях. В каждом округе имеется три вакантные должности. Приём заявлений в окружные избирательные комиссии начался сегодня.



«Приём конкурсных документов будет осуществляться с 6 по 7 августа 2025 года до 18:00 включительно в Центральной избирательной комиссии Грузии. Претендент также может подать конкурсные документы через специальную электронную платформу (Konkursi.cec.gov.ge).



Подробная информация размещена на официальном сайте ЦИК, также можно получить информацию по телефону Контактного хаба – 2 51 00 51», – говорится в сообщении ЦИК.





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