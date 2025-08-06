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Прокуратура Грузии обжалует решение суда по делу активиста Ахобадзе
06.08.2025 19:43
Прокуратура Грузии обжалует в апелляционном порядке решение Тбилисского городского суда, оправдавшего активиста Георгия Ахобадзе, обвиненного в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере, сообщает ведомство.
Прокуратура обжалует решение Тбилисского городского суда в Тбилисском апелляционном суде в установленный законом срок после получения мотивировочной части.
«Сотрудники правоохранительных органов задержали обвиняемого 8 декабря 2024 года. Ему было предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере.
Расследованием, проведенным Министерством внутренних дел, установлено, что обвиняемый незаконно приобрел и хранил 3,73133 грамма наркотического средства «Альфапевепе» (α-PVP).
Доказательства, представленные по уголовному делу, были в полном объеме исследованы в Тбилисском городском суде. несмотря на это, суд не разделил доказательства, признал обвиняемого невиновным в предъявленных ему обвинениях и освободил его из-под стражи», — говорится в заявлении прокуратуры.
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