Омбудсмен Грузии приветствует оправдательный приговор врачу Георгию Ахобадзе

06.08.2025 19:44





«Народный защитник приветствует оправдание Георгия Ахобадзе Тбилисским городским судом 6 августа 2025 года», — говорится в заявлении Народного защитника, опубликованном в социальной сети.



В заявлении отмечается, что Народный защитник выступил в суде 24 марта 2025 года по данному делу в качестве amicus curiae и подчеркнул важность наличия беспристрастных доказательств.



«В заключении amicus curiae обсуждались конституционные и международные стандарты в области прав человека, согласно которым создание и сбор нейтральных доказательств в ходе личного досмотра имеют решающее значение для привлечения лица к ответственности.



В случаях, когда сотрудники полиции имеют возможность получить нейтральные доказательства, включая видеозаписи, но не делают этого, а обвинение, по сути, основывается только на показаниях сотрудников полиции, это не может считаться практикой, соответствующей правам человека.



Народный защитник надеется, что оправдание Георгия Ахобадзе окажет положительное влияние на установление обязанности полиции получать нейтральные доказательства и развитие правильной судебной практики», — говорится в заявлении аппарата Народного защитника.



Для справки, Тбилисский городской суд признал Георгия Ахобадзе, арестованного за приобретение и хранение наркотиков в крупном размере, невиновным и освободил его из-под стражи.





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