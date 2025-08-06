Каладзе анонсировал оаздельный сбор и переработку отходов в Тбилиси

06.08.2025 20:08





Раздельный сбор и переработку отходов в Тбилиси анонсировал Каха Каладзе. Мэр сказал об этом, отчитываясь о разработке стратегии и плана действий по управлению муниципальными отходами в Тбилиси. Этот проект городские власти делали вместе с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).



Детали. Стратегия направлена на реализацию необходимых проектов по модернизации системы управления отходами, что, по словам Каладзе, улучшит текущую ситуацию в области охраны окружающей среды.



Документ уже готов и будет представлен на утверждение в городской совет Тбилиси в ближайшее время. В нем содержится пятилетний план действий. «Кроме того, в ближайшие годы мы начнем раздельный сбор и переработку отходов в столице. Наша цель — не только улучшить инфраструктуру, но и активно вовлечь общество в процесс заботы об окружающей среде», — сказал Каха Каладзе.



Контекст. О проблемах мусорного полигона в Лило и переработке мусора в Тбилиси говорят как минимум с 2013 года. В сентябре 2023 года в фейсбуке распространялись ролики под хэштегом #დაიხუროსლილოსნაგავსაყრელი («закройте свалку»). На этих видео местные жители поселка Диди Лило, в том числе дети, жалуются на плохой запах с полигона, а также предполагают, что свалка загрязняет питьевую воду и становится причиной респираторных заболеваний.





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