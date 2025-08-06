|
|
|
Каладзе анонсировал оаздельный сбор и переработку отходов в Тбилиси
06.08.2025 20:08
Раздельный сбор и переработку отходов в Тбилиси анонсировал Каха Каладзе. Мэр сказал об этом, отчитываясь о разработке стратегии и плана действий по управлению муниципальными отходами в Тбилиси. Этот проект городские власти делали вместе с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).
Детали. Стратегия направлена на реализацию необходимых проектов по модернизации системы управления отходами, что, по словам Каладзе, улучшит текущую ситуацию в области охраны окружающей среды.
Документ уже готов и будет представлен на утверждение в городской совет Тбилиси в ближайшее время. В нем содержится пятилетний план действий. «Кроме того, в ближайшие годы мы начнем раздельный сбор и переработку отходов в столице. Наша цель — не только улучшить инфраструктуру, но и активно вовлечь общество в процесс заботы об окружающей среде», — сказал Каха Каладзе.
Контекст. О проблемах мусорного полигона в Лило и переработке мусора в Тбилиси говорят как минимум с 2013 года. В сентябре 2023 года в фейсбуке распространялись ролики под хэштегом #დაიხუროსლილოსნაგავსაყრელი («закройте свалку»). На этих видео местные жители поселка Диди Лило, в том числе дети, жалуются на плохой запах с полигона, а также предполагают, что свалка загрязняет питьевую воду и становится причиной респираторных заболеваний.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна