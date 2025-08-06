Папуашвили обвинил западные посольства в предвзятых атаках на грузинское правосудие

06.08.2025 20:28





«Придёт время, и после решения Страсбургского суда по делу Мзии Амаглобели послы, которые сегодня молчат, вспомнят, как они ошибались — как это уже случалось не раз, оценивая приговоры грузинских судов.



Но, как и прежде, ни одно из этих посольств не извинится. Они не извинились за свои оценки по делу Саакашвили, не извинились за дело Мелия, за дело Гварамия, за дело телеканала Rustavi 2, за события со штурмом парламента. Ни по одному делу, в которых эти посольства оказались неправы в Страсбургском суде, они не признали своих ошибок.



Печально, что политически мотивированная клевета и атаки на грузинскую судебную систему стали визитной карточкой некоторых членов Европейского союза. Печально, что они так обесценили своё слово», — написал Шалва Папуашвили.





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