МИД Украины: Москва целенаправленно создает гуманитарный кризис на КПП «Дарьял»

06.08.2025 20:36





МИД Украины дал дополнительные разъяснения по поводу нахождение граждан Украины, которые, как отмечается, «удерживаемых на границе между РФ и Грузией».



Ведомство подчеркивает, что Москва намеренно создает гуманитарный кризис на КПП «Дарьял» — со второй половины июня этого года российская сторона активизировала депортацию граждан Украины через границу с Грузией. Это и привело к ухудшению гуманитарной ситуации на границе с РФ.



С конца июня удалось помочь выехать из буферной зоны 44 гражданам Украины, но Россия, отмечает ведомство, продолжила отправлять больше депортированных граждан Украины, «что может свидетельствовать о целенаправленной российской операции».



Сообщается, что на КПП находятся 96 граждан Украины. И это несмотря на то, что ранее глава МИД Андрей Сибига уже обращался к российской стороне с призывом отправлять депортированных украинских граждан непосредственно на границу с Украиной.



«Наше государство готово забирать своих людей напрямую, а не в обход через Грузию и Молдову. На данный момент констатируем, что РФ игнорирует этот призыв, что также свидетельствует об осознанном желании Москвы создать гуманитарный кризис на российско-грузинской границе.



Большинство украинских граждан, которых РФ депортирует на границу с Грузией, — это люди, которые ранее привлекались к уголовной ответственности. Среди них есть как те, кто отбывал наказание на временно оккупированных территориях Украины и был принудительно перемещен на территорию РФ, так и граждане Украины, которые находились на территории РФ и были осуждены за совершенные там преступления.



Пункт «Дарьял» использовался для возвращения депортированных граждан Украины и в предыдущие годы. Проблема приобрела особую остроту в течение июля в результате значительной интенсификации выдворения Россией граждан Украины через этот пункт пропуска в июне, а также приостановления на определенном этапе Молдовой транзита лиц указанной категории.



Граждане Украины оказались в буферной зоне грузино-российской границы в крайне сложном положении, поскольку грузинская сторона выразила готовность обеспечить организованную перевозку этих граждан в аэропорт Тбилиси только после подтверждения молдавской стороной готовности принять их в качестве страны транзита», — говорится в заявлении официального Киева.



МИД Украины заявляет, что с целью урегулирования гуманитарных проблем в буферной зоне посольство Украины в Грузии «активно работает с грузинской стороной, привлекая к этому процессу представительство Международного Комитета Красного Креста, УВКБ ООН и Международной организации миграции в Грузии».



Ведомство сообщило, что 5 августа посольство Украины в Грузии получило обращение от пяти граждан Украины о начале бессрочной голодовки с требованием разрешить им пересечь границу Грузии (к голодовке присоединились и другие украинцы — теперь их 15 человек — ред.).



МИД Украины подчеркивает, что посольства Украины в Грузии и Молдове, а также профильные ведомства этих стран и Украины работают для скорейшего решения гуманитарного кризиса на КПП «Дарьял».



«Получив информацию о начале голодовки, консулы посольства Украины в Грузии немедленно отправились на границу для встречи с гражданами Украины в пункте пропуска «Дариали» и обратились к грузинской стороне с требованием неотложного и беспрепятственного доступа. Консулы находятся на постоянной связи с гражданами Украины, которые находятся в пункте пропуска «Дариали», включая тех, кто объявил голодовку.



В эти часы украинская сторона активно работает как с грузинскими, так и с молдавскими коллегами на всех уровнях для поиска как можно более быстрого решения для транзита граждан Украины через территорию Молдовы и возвращения в ближайшее время следующих групп людей из пункта пропуска «Дариали»», — говорится в заявлении МИД Украины.





Напомним, Грузия не пропускает бывших заключенных через границу, поскольку расценивает таких граждан как «угрозу национальной безопасности», так как большинство из них — бывшие заключенные, осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления. Эти лица не имеют документов.



Грузия и Молдова отказываются пропускать украинцев без загранпаспортов через свою территорию, поэтому граждане Украины на КПП «Дарьял» остаются в неведении.



Грузинская сторона предложила Украине переправить ее граждан через воздух или морским путем, однако из Киева решения к моменту написания новости не последовало.



Источник: SOVA

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