Бюро исполнения: «Лело» оплатила административный штраф, ограничения сняты

06.08.2025 22:07





Национальное бюро исполнения заявило, что оппозиционная партия «Лело — Сильная Грузия» оплатила административный штраф, наложенный по решению суда. А значит, ведомство завершило разбирательство.



Таким образом ограничения в отношении банковских счетов «Лело» сняты.



Ведомство подчеркивает, что все действия судебных исполнителей направлены на защиту принципа справедливости и проведение эффективного правоприменения.



«Исполнительное производство на основании исполнительного листа, выданного судом и/или уполномоченными административными органами, проводится с одинаковой закономерностью в отношении физических или юридических лиц, а также в случаях, когда должника представляют государственные органы», — говорится в заявлении.



Национальное бюро исполнения наложило арест на банковский счет коалиции «Лело — Сильная Грузия». Однако ведомство пояснило, что речь идет об аресте суммы, не превышающей 1 500 лари (555 $), а не «всех банковских счетов» партии. Указанная сумма представляла собой госпошлину и административный штраф.





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