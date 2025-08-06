Экс-глава ГУКБ МВД Абхазии вышел из тюрьмы, отбыв 12-летний срок.

06.08.2025 22:24





Экс-глава ГУКБ МВД Абхазии вышел из тюрьмы, отбыв 12-летний срок.



Бывший начальник Главного управления конституционной безопасности МВД Автономной Республики Абхазия Роман Шаматава был арестован по обвинению в покушении на убийство двух человек и незаконном лишении свободы. Он был приговорен к 16 годам лишения свободы, однако в связи с амнистией срок наказания был сокращён до 12 лет.



Рома Шаматава полностью отбыл наказание, 12-летний срок заключения истек сегодня.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





