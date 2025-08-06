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Экс-глава ГУКБ МВД Абхазии вышел из тюрьмы, отбыв 12-летний срок.


06.08.2025   22:24


Экс-глава ГУКБ МВД Абхазии вышел из тюрьмы, отбыв 12-летний срок.

Бывший начальник Главного управления конституционной безопасности МВД Автономной Республики Абхазия Роман Шаматава был арестован по обвинению в покушении на убийство двух человек и незаконном лишении свободы. Он был приговорен к 16 годам лишения свободы, однако в связи с амнистией срок наказания был сокращён до 12 лет.

Рома Шаматава полностью отбыл наказание, 12-летний срок заключения истек сегодня.


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