Маргус Цахкна: Начав войну против Грузии 17 лет назад, Россия ясно показала свою агрессивность

07.08.2025 10:36





Сегодня Эстония еще раз подтверждает свою полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, - заявление в связи с 17-й годовщиной агрессии России против Грузии распространяет министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.



«В этот день 17 лет назад, начав войну против Грузии, Россия ясно показала свою агрессивность и желание ухватиться за свое имперское прошлое. Сегодня Эстония еще раз подтверждает свою полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Мы не забудем и никогда не признаем продолжающуюся оккупацию ее территории», — пишет Маргус Цахкна.





