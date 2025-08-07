Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Маргус Цахкна: Начав войну против Грузии 17 лет назад, Россия ясно показала свою агрессивность


07.08.2025   10:36


Сегодня Эстония еще раз подтверждает свою полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, - заявление в связи с 17-й годовщиной агрессии России против Грузии распространяет министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

«В этот день 17 лет назад, начав войну против Грузии, Россия ясно показала свою агрессивность и желание ухватиться за свое имперское прошлое. Сегодня Эстония еще раз подтверждает свою полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Мы не забудем и никогда не признаем продолжающуюся оккупацию ее территории», — пишет Маргус Цахкна.


