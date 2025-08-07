Посольство США: Мы еще раз подтверждаем нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Грузии

«Прошло семнадцать лет со дня российского вторжения в Грузию, мы подтверждаем нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Грузии», — говорится в заявлении посольства США в Грузии.



Как отмечает в соцсети посольство, грузинский народ бережно хранит память о героях, павших в Августовской войне.



«Прошло семнадцать лет со дня российского вторжения в Грузию. Это день, когда мы вспоминаем жертв войны, внутренне перемещенных лиц и тех, кто погиб в боях. Мы видим, как грузинский народ бережно хранит память об их подвиге. Мы выражаем вам нашу солидарность и подтверждаем нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Грузии», — говорится в заявлении посольства.







