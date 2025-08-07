Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Посольство США: Мы еще раз подтверждаем нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Грузии


07.08.2025   12:23


«Прошло семнадцать лет со дня российского вторжения в Грузию, мы подтверждаем нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Грузии», — говорится в заявлении посольства США в Грузии.

Как отмечает в соцсети посольство, грузинский народ бережно хранит память о героях, павших в Августовской войне.

«Прошло семнадцать лет со дня российского вторжения в Грузию. Это день, когда мы вспоминаем жертв войны, внутренне перемещенных лиц и тех, кто погиб в боях. Мы видим, как грузинский народ бережно хранит память об их подвиге. Мы выражаем вам нашу солидарность и подтверждаем нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Грузии», — говорится в заявлении посольства.


