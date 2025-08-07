|
Георгий Гахария: Мы должны помнить, что угроза не заканчивается у линии оккупации
07.08.2025 14:15
Мы должны помнить, что угроза не заканчивается у линии оккупации - чтобы остаться у власти, «Грузинская мечта» вступила в альянс с государством оккупантом и обвинила собственную страну в начале войны, чем оправдала российскую агрессию и оккупацию, при этом ослабила политику непризнания, - об этом в соцсети написал лидер партии «Гахария для Грузии» Георгий Гахария.
«17 лет назад, впервые после окончания холодной войны Россия осуществила прямую военную интервенцию против Грузии - убила мирных жителей, насильственно переселила тысячи людей и оккупировала территории Грузии, грубо нарушив международное право и собственные обязательства.
Однако мы должны помнить, что угроза не заканчивается у линии оккупации. Чтобы остаться у власти, «Грузинская мечта» вступила в альянс с оккупирующим государством и обвинила собственную страну в начале войны, тем самым оправдав российскую агрессию и оккупацию, при этом ослабив политику непризнания.
Мы продолжаем борьбу за свободу Грузии, мирную реинтеграцию и европейское будущее.
Мы благодарим всех международных партнеров, которые поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии», - написал Гахария.
