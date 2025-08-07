Бокучава: Путин не смог ничего отнять у грузинского государства, и ничего не отнимет Иванишвили

Спустя 17 лет после августовской войны у Грузии де-факто власть, которая обвиняет в войне собственную страну, которая наказывает президента Саакашвили потому, что он не сдал грузинское государство врагу, - власть, которая требует от нас извинений, - заявила председатель «Единства - Национального движения» Тина Бокучава у мемориала Георгия Анцухелидзе в селе Алвани Ахметского муниципалитета, где она отдала дань памяти погибшим в августовской войне.



«Спустя 17 лет после августовской войны у Грузии де-факто власть, которая обвиняет в войне свою собственную страну, которая наказывает тогдашнего верховного главнокомандующего, президента Михаила Саакашвили потому, что он не сдал грузинское государство врагу. Де-факто власть, которая требует от нас извинений и осмеливается оскорблять национального героя Грузии, символ не вставшей на колени Грузии Георгия Анцухелидзе. Мы здесь сегодня, чтобы голос истинной Грузии услышал предатель Иванишвили и его покровитель в Кремле, что Анцухелидзе – герой. Анцухелидзе бессмертен, и бессмертно грузинское государство, у которого Путин ничего не смог отнять, и ничего не сможет отнять раб Путина Бидзина Иванишвили. Да, Анцухелидзе герой, он бессмертен, и именно так, как он не преклонил колени перед врагом, так и Грузия никогда не преклонит колени перед внутренним или внешним врагом. Слава героям, слава Грузии, да хранит Бог Грузию», - заявила Тина Бокучава.





