Протестующие прогнали лидера «Лело» с митинга в Тбилиси

07.08.2025





Одного из лидеров оппозиционной платформы «Лело – Сильная Грузия» Григола Гегелия прогнали с протестной акции в Тбилиси.



Случай произошел вечером 6 августа у парламента Грузии – граждане регулярно собираются там уже восемь месяцев, требуя освобождения задержанных на проевропейских протестах и назначения новых парламентских выборов. Демонстранты дали понять, что не желают видеть в своих рядах представителей «Лело», которые решили участвовать в местных выборах 4 октября.



«Уходи, уходи!», «Иди, готовься к выборам!» – скандировали митингующие.



Перепалку начали несколько мужчин в масках. Группа демонстрантов пыталась успокоить толпу и предотвратить эскалацию, однако тщетно: Гегелия начали толкать, вытесняя с территории акции. В результате он и сопровождавшие его лица были вынуждены покинуть место протеста.



Позже, комментируя случившееся, Гегелия призвал оппонентов правящей партии к единству: «Независимо от того, кто мы и какую тактику борьбы применяем, давайте объединимся», – сказал он, добавив, что всем стоит задуматься, «кто настоящий враг этой страны».



Однако его призыв остался без ответа. В частности, один из лидеров «Единого национального движения» Георгий Барамидзе назвал произошедшее «адекватной реакцией общества».



«То, что должно произойти 4 октября, – это российская спецоперация, игра между российским режимом и российской пятой колонной. Не стоит удивляться критике за участие в этой игре со стороны тех, кто уже много месяцев протестует против российского режима и захвата власти», – подчеркнул он.



На данный момент из крупных оппозиционных сил, помимо «Лело», участвовать в выборах намерена лишь партия «Гахария – за Грузию». Остальные оппозиционные партии называют выборы легитимизацией власти и призывают к бойкоту. На сам день голосования 4 октября они планируют провести в Тбилиси массовый митинг.



Тем временем подготовка к выборам проходит на фоне заключения ряда ключевых оппозиционных фигур. По решению суда, к 7-8 месяцам тюрьмы за отказ сотрудничать с парламентской комиссией по расследованию «преступлений прежней власти» были приговорены Ника Гварамия, Ника Мелия, Мамука Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Зураб Джапаридзе, Георгий Вашадзе, Гиви Таргамадзе и Ираклий Окруашвили.



Президент Михаил Кавелашвили ранее заявил, что рассмотрит возможность помилования осужденных, если те подадут прошения и согласятся участвовать в выборах. Однако до сих пор ни один из них этого не сделал.



