Содокладчики ПАСЕ по Грузии оценивают приговор Мзие Амаглобели как непропорциональный и политический мотивированный

Содокладчики по мониторингу Грузии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Эдите Эстрела (Португалия, Социалистическая партия) и Сабина Чудич (Босния и Герцеговина, ALDE) строго осуждают заключение Мзии Амаглобели на 2 года.



«Этот приговор непропорционален, явно политически мотивирован и является примером злоупотребления уголовным процессом для подавления независимых СМИ и диссидентских мнений. Мы призываем власти немедленно освободить ее, а также полностью соблюдать обязательства Грузии по членству [в Совете Европы] в отношении свободы выражения и собраний», - заявили докладчики.



В письме также говорится, что докладчики планируют визит в Грузию в этом году.



Для информации, Грузия является одним из десяти государств-членов Совета Европы, подлежащих процедуре полного мониторинга ассамблеи, цель которой - помочь странам в выполнении их обязательств по членству и присоединению.





