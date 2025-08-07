|
|
|
Минздрав будет бескомпромисен к несправедливым ценам для пациентов - министр
07.08.2025 20:28
Министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе прокомментировал штрафы, наложенные Агентством по защите конкуренции и прав потребителей на четыре фармацевтические компании.
Как заявил Сарджвеладзе, министерство здравоохранения будет бескомпромиссно в случае установления несправедливых цен для пациентов и обратится в соответствующие структуры, ответственные за реагирование на нарушения закона.
«К сожалению, в фармацевтическом секторе наиболее распространённой критикой является отсутствие конкуренции и искусственное завышение цен. Во многих случаях это абсолютно обосновано. В последнее время были предприняты очень важные шаги для улучшения ситуации в этом направлении. Подобные аналитические документы сигнализируют о необходимости продолжения работы, чтобы пациенты могли пользоваться справедливыми ценами. Это критически важно. Выявленные в ходе исследования недостатки, в том числе включение этой категории расходов в ценовую надбавку, абсолютно неприемлемы», — заявил Михаил Сарджвеладзе.
По словам министра, работа по контролю цен на фармацевтическую продукцию продолжится и в дальнейшем.
Агентство по защите конкуренции и прав потребителей оштрафовало четыре фармацевтические компании на 560 000 лари за злоупотребление доминирующим положением.
|
|
|
