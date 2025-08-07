Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

«Грузинская мечта» планирует строительство правительственного городка в Тбилиси


07.08.2025   20:41


4 августа премьер-министр от «Грузинской мечты» Иракли Кобахидзе подписал распоряжение, согласно которому Фонду муниципального развития поручено закупить услуги по подготовке детальной проектно-сметной документации (включая градостроительные документы) для строительства правительственного городка.

Идея строительства правительственного городка была впервые озвучена правящей партией в 2017 году. Прошлый премьер-министр Гиорги Квирикашвили заявлял, что городок будет построен в Ортачале, и в нём разместятся почти все министерства, за редким исключением.

На данный момент в Ортачале уже находятся Министерства финансов, юстиции и внутренних дел, а также ряд других государственных учреждений. Там же располагается и новый центральный офис партии «Грузинская мечта».


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна