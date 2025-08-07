«Грузинская мечта» планирует строительство правительственного городка в Тбилиси

07.08.2025 20:41





4 августа премьер-министр от «Грузинской мечты» Иракли Кобахидзе подписал распоряжение, согласно которому Фонду муниципального развития поручено закупить услуги по подготовке детальной проектно-сметной документации (включая градостроительные документы) для строительства правительственного городка.



Идея строительства правительственного городка была впервые озвучена правящей партией в 2017 году. Прошлый премьер-министр Гиорги Квирикашвили заявлял, что городок будет построен в Ортачале, и в нём разместятся почти все министерства, за редким исключением.



На данный момент в Ортачале уже находятся Министерства финансов, юстиции и внутренних дел, а также ряд других государственных учреждений. Там же располагается и новый центральный офис партии «Грузинская мечта».





