Каладзе представил кандидатов в мажоритарные депутаты Тбилисского сакребуло


07.08.2025   22:33


Мэр столицы Каха Каладзе представил кандидатов в мажоритарные депутаты Тбилисского сакребуло на выборах в местное самоуправление.

В частности, мажоритарными кандидатами, выдвинутыми «Грузинской мечтой», являются:

Мтацминдский район – Зураб Абашидзе;

Вакийский район – Александр Асатиани, Бека Геленава;

Сабурталинский район – Бека Микаутадзе, Арчил Нижарадзе, Шалва Перанидзе;

Крцанисский район – Леван Джапаридзе;

Исанский район – Кахабер Лабучидзе, Бека Ментешашвили, Давид Хабеишвили;

Самгорский район – Георгий Дохтуришвили, Закария Циклаури, Важа Кокая, Мамука Хабарели;

Чугуретский район – Зураб Чиквиладзе;

Дидубский район – Гиви Чхартишвили, Шота Кевхишвили;

Надзаладевский район – Ираклий Бенделиани, Шалва Майсурадзе, Давид Челидзе, Валериан Папуашвили;

Глданский район – Шалва Огбаидзе, Цотне Чиквинидзе, Михаил Рехвиашвили, Джаба Когуа.

Сам Каха Каладзе был официально выдвинут «Грузинской мечтой» кандидатом на третий срок на пост мэра Тбилиси 31 июля.


