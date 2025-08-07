|
Каладзе представил кандидатов в мажоритарные депутаты Тбилисского сакребуло
07.08.2025 22:33
Мэр столицы Каха Каладзе представил кандидатов в мажоритарные депутаты Тбилисского сакребуло на выборах в местное самоуправление.
В частности, мажоритарными кандидатами, выдвинутыми «Грузинской мечтой», являются:
Мтацминдский район – Зураб Абашидзе;
Вакийский район – Александр Асатиани, Бека Геленава;
Сабурталинский район – Бека Микаутадзе, Арчил Нижарадзе, Шалва Перанидзе;
Крцанисский район – Леван Джапаридзе;
Исанский район – Кахабер Лабучидзе, Бека Ментешашвили, Давид Хабеишвили;
Самгорский район – Георгий Дохтуришвили, Закария Циклаури, Важа Кокая, Мамука Хабарели;
Чугуретский район – Зураб Чиквиладзе;
Дидубский район – Гиви Чхартишвили, Шота Кевхишвили;
Надзаладевский район – Ираклий Бенделиани, Шалва Майсурадзе, Давид Челидзе, Валериан Папуашвили;
Глданский район – Шалва Огбаидзе, Цотне Чиквинидзе, Михаил Рехвиашвили, Джаба Когуа.
Сам Каха Каладзе был официально выдвинут «Грузинской мечтой» кандидатом на третий срок на пост мэра Тбилиси 31 июля.
