Каладзе представил кандидатов в мажоритарные депутаты Тбилисского сакребуло

07.08.2025 22:33





Мэр столицы Каха Каладзе представил кандидатов в мажоритарные депутаты Тбилисского сакребуло на выборах в местное самоуправление.



В частности, мажоритарными кандидатами, выдвинутыми «Грузинской мечтой», являются:



Мтацминдский район – Зураб Абашидзе;



Вакийский район – Александр Асатиани, Бека Геленава;



Сабурталинский район – Бека Микаутадзе, Арчил Нижарадзе, Шалва Перанидзе;



Крцанисский район – Леван Джапаридзе;



Исанский район – Кахабер Лабучидзе, Бека Ментешашвили, Давид Хабеишвили;



Самгорский район – Георгий Дохтуришвили, Закария Циклаури, Важа Кокая, Мамука Хабарели;



Чугуретский район – Зураб Чиквиладзе;



Дидубский район – Гиви Чхартишвили, Шота Кевхишвили;



Надзаладевский район – Ираклий Бенделиани, Шалва Майсурадзе, Давид Челидзе, Валериан Папуашвили;



Глданский район – Шалва Огбаидзе, Цотне Чиквинидзе, Михаил Рехвиашвили, Джаба Когуа.



Сам Каха Каладзе был официально выдвинут «Грузинской мечтой» кандидатом на третий срок на пост мэра Тбилиси 31 июля.







