Генсек «Лело - Сильная Грузия»: Иванишвили, Кобахидзе оставляют Грузию без защиты и международных партнеров

08.08.2025 16:23





Лидеры «Грузинской мечты» перманентно обвиняют грузинский народ и государство в начале российско-грузинской войны 2008 года - «Грузинская мечта», Иванишвили, Кобахидзе и другие оставляют Грузию без защиты и без международных партнеров. Все это требует одного ответа- наказания «Грузинской мечты»! Пощечины! Отправить их из власти, - заявил генеральный секретарь коалиции «Лело - Сильная Грузия» Ираклий Купрадзе.



По его словам, на протяжении этих лет многократно доказано и подтверждено, что Путин и российское террористическое государство в результате нападения убили сотни наших граждан.



«Лидеры «Грузинской мечты» перманентно обвиняют грузинский народ и государство в начале российско-грузинской войны 2008 года. На протяжении этих лет многократно доказано и подтверждено, что Путин и российское террористическое государство в результате нападения убили сотни наших граждан. «Грузинская мечта», Ираклий Кобахидзе и те, кто разговаривает с грузинским обществом посылами, подобными путинским, включены в предательскую деятельность против грузинского государства, национальных интересов и грузинского общества. У нас есть обязательство в ответ на нападение, войну [которую российское террористическое государство ведет против Грузии], построить правовое, демократическое, сильное грузинское государство которое будет готово защищать себя вместе со своими партнерами.



Для этого нам нужны сильные международные партнеры, что уничтожают и убивают «Грузинская мечта», Иванишвили, Кобахидзе и другие. Они оставляют Грузию без защиты и международных партнеров. Все это требует одного ответа, наказания «Грузинской мечты», пощечины ей», - отметил Купрадзе.



Для информации, премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что документы являются достоверным доказательством того, что тогдашняя власть начала августовскую войну, нанеся этим тяжелейший удар национальным интересам страны. По его словам, «Грузинская мечта» до конца защитит независимость страны, чтобы «такие преступления не повторились».





