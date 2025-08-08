Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Хабеишвили: Хватит «ныть», давайте займёмся делом и мирно свергнем российский режим


08.08.2025   17:50


«Хватит «ныть», давайте займёмся делом и мирно свергнем российский режим, время не терпит», — написал в соцсети председатель политсовета «Национального движения» Леван Хабеишвили.

Как пишет Леван Хабеишвили, 4 октября все должны быть на Руставели.

«Почему вас удивляют заявления Кобахидзе?! Вы что, ожидаете, что «ГРУ» напишет очередное «сообщение» своему представителю?! Вы хотите услышать государственные заявления от россиян — продолжений Путина, Лаврова, Захаровой?! Они действуют абсолютно синхронно с нашим врагом. Российский сапог, озлобленность, похищения людей, пытки, захват территорий. А что, Иванишвили не сделал то же самое тут?! Разве он не похищал людей с Руставели?! Разве он их не пытал?! Разве он не грабил население и не захватывал наше, народное, имущество?! Хватит «ныть», давайте займёмся делом и мирно свергнем российский режим! Время не терпит, 4 октября, все на Руставели», — написал Леван Хабеишвили.


