Заявки на регистрацию в ЦИК для участия в выборах 4 октября подали 17 партий

Для участия в выборах в органы местного самоуправления, которые пройдут 4 октября 2025 года, в Центральную избирательную комиссию обратились 17 избирательных субъектов. Из них 14 уже зарегистрированы, а заявки трёх находятся в процессе рассмотрения.



На данный момент зарегистрированы следующие партии: «Грузинская мечта», «Сильная Грузия — Лело», «За Грузию — Гахария», «Гирчи», «Альянс патриотов Грузии», «Консерваторы за Грузию», «Родина, язык, вера», «Народная власть», «Грузия», «Левый альянс», «Грузинское единство», «Партия зелёных», «Наше объединённое Грузия», «Свободная Грузия».



Согласно информации, размещённой на сайте ЦИК, вопрос регистрации пока рассматривается по следующим трём партиям: «Третий путь», «Партия единства и развития Грузии», «Альянс демократов».







