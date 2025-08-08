Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Заявки на регистрацию в ЦИК для участия в выборах 4 октября подали 17 партий


08.08.2025   23:54


Для участия в выборах в органы местного самоуправления, которые пройдут 4 октября 2025 года, в Центральную избирательную комиссию обратились 17 избирательных субъектов. Из них 14 уже зарегистрированы, а заявки трёх находятся в процессе рассмотрения.

На данный момент зарегистрированы следующие партии: «Грузинская мечта», «Сильная Грузия — Лело», «За Грузию — Гахария», «Гирчи», «Альянс патриотов Грузии», «Консерваторы за Грузию», «Родина, язык, вера», «Народная власть», «Грузия», «Левый альянс», «Грузинское единство», «Партия зелёных», «Наше объединённое Грузия», «Свободная Грузия».

Согласно информации, размещённой на сайте ЦИК, вопрос регистрации пока рассматривается по следующим трём партиям: «Третий путь», «Партия единства и развития Грузии», «Альянс демократов».


