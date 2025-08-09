Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Саломе Зурабишвили Трампу, Пашиняну и Алиеву: Ваш успех это успех мира и прогресса на Кавказе


09.08.2025   11:42


Саломе Зурабишвили приветствует оформление мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

«Дональду Трампу, Николу Пашиняну и Ильхаму Алиеву - ваш успех это успех мира и прогресса на Кавказе. Грузины знают цену миру и независимости и ценят это важное достижение, которому десятилетиями препятствовала Россия», - написала пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.


