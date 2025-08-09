|
Саломе Зурабишвили Трампу, Пашиняну и Алиеву: Ваш успех это успех мира и прогресса на Кавказе
09.08.2025 11:42
Саломе Зурабишвили приветствует оформление мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.
«Дональду Трампу, Николу Пашиняну и Ильхаму Алиеву - ваш успех это успех мира и прогресса на Кавказе. Грузины знают цену миру и независимости и ценят это важное достижение, которому десятилетиями препятствовала Россия», - написала пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.
