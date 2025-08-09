Грузия призывает Украину принять меры по возвращению ее граждан, находящихся на КПП «Дарьял»

«Мы обращаемся к соответствующим украинским органам с призывом принять меры по возвращению в Украину своих граждан, находящихся нейтральной зоне КПП «Дарьял»», - заявил заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге в ведомстве.



По его словам Дарахвелидзе, ведомство готово оказать украинской стороне содействие в процессе возвращения на родину лиц, находящихся в так называемой нейтральной зоне, в том числе путем возмещения расходов, необходимых для их возвращения.



«Хотим предоставить общественности подробную информацию о лицах, находящихся на пункте пропуска «Дарьял», которые заявляют, что являются гражданами Украины и пытаются пересечь государственную границу Грузии по недействительным документам. Прежде всего, напоминаю, что в настоящее время в так называемой нейтральной зоне пункта пропуска «Дарьял» находятся 87 человек. В интересах государственной безопасности въезд этих лиц в страну не может быть допущен, поскольку все они имеют серьезную судимость и неоднократно были осуждены за тяжкие или особо тяжкие преступления. Кроме того, у них нет действительных документов, необходимых для пересечения границы, и они не соответствуют критериям въезда нв Грузию.



Украинская сторона пока воздержалась от использования механизма возвращения лиц, находящихся на границе, морским транспортом. И на сегодняшний день мы не получили окончательного официального подтверждения относительно их организованного возвращения на родину чартерным рейсом. Однако следует также отметить, что прецеденты передачи подобных лиц уже были — при участии украинской стороны из 134 человек, прибывших из Российской Федерации в июне-июле 2025 года, 37 человек покинули Грузию в направлении Молдовы, а около 10 человек – в иных направлениях.



Вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о том, что при наличии соответствующей воли и участии заинтересованных сторон возможно безопасное возвращение лиц, находящихся в нейтральной зоне, на родину. Искусственное затягивание процесса вызывает подозрения, что украинская сторона хочет, чтобы эти люди оставались в так называемой нейтральной зоне длительное время, чтобы впоследствии грузинская сторона была вынуждена разрешить им пересечь государственную границу Грузии. Мы категорически заявляем, что не поставим под угрозу безопасность и общественный порядок населения нашей страны. Также стоит отметить, что несколько дней назад около 15 человек в так называемой нейтральной зоне «Дарьял» объявили голодовку. Все они хотели таким образом выразить свой протест представителям посольства Украины, чтобы при поддержке украинской стороны и содействии международных организаций-партнеров они смогли вернуться на родину, в Украину. Мы призываем соответствующие украинские ведомства незамедлительно принять меры для обеспечения возвращения своих граждан в Украину», — заявил Дарахвелидзе.







