«Нацдвижение» и «Коалиция за перемены» лишились своих избирательных номеров
10.08.2025 12:29
«Национальное движение» и «Коалиция за перемены» лишились своих избирательных номеров, сообщил на заседании Центральной избирательной комиссии её глава Георгий Каландаришвили. 17 партий подали заявки на участие в выборах в органы местного самоуправления, а 5 избирательным субъектам, участвовавшим в парламентских выборах 2024 года, были присвоены номера, которые они имели на парламентских выборах.
5 политическим объединениям, подавшим заявки в установленные сроки, будут напрямую присвоены номера, под которыми они участвовали в парламентских выборах прошлого года. В случае 12 субъектов будет проведена жеребьёвка, начиная с номера 1, в голосовании примут участие 12 свободных номеров.
«Два субъекта, которые подали нам заявки на использование порядковых номеров, но не подали заявки на участие в выборах, их номера 4 [«Коалиция за перемены»] и 5 [«Национальное движение «Единство»] будут разыграны в ходе жеребьёвки», — сказал Георгий Каландаришвили.
По результатам жеребьевки избирательный номер 4 достался партии «Грузинское единство», а номер 5 – партии «Наша единая Грузия».
