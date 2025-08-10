Зурабишвили приветствует договоренности Армении и Азербайджана

10.08.2025 14:35





Саломе Зурабишвили приветствовала договоренности Армении и Азербайджана, достигнутые при посредничестве США, указав на препятствующую роль России в достижении мира.



«Ваш успех – это успех мира и прогресса на Кавказе. Грузины знают цену миру и независимости и ценят это большое достижение после десятилетий, когда Россия препятствовала ему», — обратилась Зурабишвили к лидерам Армении, Азербайджана и США в соцсети X.



* 8 августа в Вашингтоне премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев при посредничестве президента США Дональда Трампа подписали декларацию о мирных отношениях и намерении заключить полноценный мирный договор. Армения также предоставила США эксклюзивные права на развитие Зангезурского коридора – стратегического транспортного маршрута через Южный Кавказ, соединяющего основную территорию Азербайджана с его эксклавом Нахичеванью.



При этом Москва, которая на протяжении десятилетий заявляла о своей роли посредника между Баку и Ереваном, осталась вне этих договоренностей.





