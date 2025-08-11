Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Удостоверения личности можно получить по льготной цене


11.08.2025   10:57


Агентство развития государственных услуг Министерства юстиции запускает кампанию по выдаче электронных удостоверений личности (ID-карт) по льготной цене для отдельных категорий граждан.

Электронное удостоверение личности со скидкой получат: совершеннолетние граждане, ранее не получавшие электронное удостоверение личности; совершеннолетние граждане, чье электронное удостоверение личности аннулировано в связи с истечением срока действия или будет аннулировано до 5 октября текущего года и не имеющие действующего биометрического паспорта; граждане, которым к 5 октября исполнится 18 лет, чье электронное удостоверение личности аннулировано в связи с истечением срока действия или будет аннулировано до 5 октября текущего года и не имеющие действующего биометрического паспорта; граждане, которым к 5 октября исполнится 18 лет и которым к 5 октября не было выдано электронное удостоверение личности.

Заявки на получение удостоверения личности можно подать в территориальные органы Агентства развития государственных услуг, филиалы Дома юстиции и мобильные дома юстиции», — говорится в заявлении.

В рамках акции электронное удостоверение личности будет выдаваться со скидкой в 50% на 10-й рабочий день, а фотография, необходимая для документа, будет предоставлена бесплатно. Кампания стартует сегодня и продлится до 5 сентября.


