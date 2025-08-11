Ираклий Кобахидзе: В 2018 году мы объяснили Зурабишвили, что говорить правду о войне нецелесообразно

«В 2018 году мы объяснили Саломе Зурабишвили, что говорить правду о войне 2008 года в тот момент было нецелесообразно, исходя из того, что нам пришлось бы занять оборонительную позицию, тогда в команде у нас были внедрённые люди», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам в Шиндиси.



По словам премьера, она поступила наоборот, и правящей команде пришлось занять оборонительную позицию.



«В 2018 году мы объяснили Саломе Зурабишвили, что на тот момент говорить правду о войне 2008 года было нецелесообразно, поскольку нам пришлось бы занять оборонительную позицию. В команде у нас были внедрённые люди. В таких условиях говорить правду было бы неправильно, и произошло именно то, о чём мы ей сказали. Так как в команде у нас были внедрённые люди, она сделала наоборот — заявила отрицание. Нам пришлось занять оборонительную позицию, и, как вы помните, вся президентская кампания 2018 года строилась именно на этой теме. То, о чём мы её предупреждали, именно так и произошло.



Но сегодня ситуация иная — сегодня Грузия является независимой и суверенной, как никогда прежде, сегодня наши позиции сильны, и в таких условиях у нас есть возможность сказать обществу правду обо всём, в том числе о войне 2008 года», — заявил премьер.





