Папуашвили: Гарантом соглашения от 12 августа был Евросоюз, однако для выполнения соглашения ничего не сделано


11.08.2025   17:24


Гарантом соглашения от 12 августа был Евросоюз, однако для выполнения соглашения ничего сделано не было. Наоборот, санкции были введены в отношении нас, а не России. Нам запретили покупать оружие, а с Россией начали строительство трубопровода «Норд стрим», — заявил в Шиндиси председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

«17 лет назад, 12 августа было заключено соглашение о прекращении огня, план из шести пунктов, которое было подписано при посредничестве Евросоюза и этот план до сих пор не реализован, в том числе, одним из пунктов был отвод Россией войск на исходные позиции. 12 августа гарантом этого соглашения был Евросоюз, однако, несмотря на то, что Россия ничего не выполнила, Евросоюз не ввел против России санкции и она не заплатила какую-либо политическую цену. После этого было строительство трубопроводов с Россией и стратегические проекты между Германией и Россией. После этого была торговля между Европой и Россией. Так что, наша война закончилась, мы подписали одностраничное соглашение. На Грузию наложили эмбарго, ни Европа, ни США не давали нам оружие. Как они поддерживают Украину сегодня и как они поддерживали нас, запретили нам покупать оружие, после 2008 года европейцы ввели санкции не против России, а против Грузии. Это тоже урок, поэтому грузинский народ проявил мудрость в 2022 году и не дал втянуть себя в войну, которую мы видели много раз», — сказал Шалва Папуашвили.


