Член ЕНД Анатолий Гигаури приговорен к 2 годам лишения свободы


12.08.2025   11:18


Член «Национального движения» Анатолий Гигаури приговорен к 2 годам лишения свободы.

Судья Джвебе Начкебия переквалифицировал предъявленную Анатолию Гигаури статью 353 прима, которая предусматривает нападение на полицейского, и признал его виновным в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 353 Уголовного кодекса, которая предусматривает сопротивление, угрозы или применение насилия со стороны правонарушителя в отношении защитника общественного порядка.

На сегодняшнем судебном заседании Анатолий Гигаури выступил с заключительным словом.

Для справки, Анатолий Гигаури был задержан 25 ноября.

По данным следствия, обвиняемый напал на патрульного инспектора, который обеспечивал на месте общественный порядок, и применил к нему физическое насилие.

Анатолию Гигаури было предъявлено обвинение по статье 353 прима УК, которая предусматривает нападение на сотрудника полиции. Данное преступление карается лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.


