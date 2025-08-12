|
|
|
Член ЕНД Анатолий Гигаури приговорен к 2 годам лишения свободы
12.08.2025 11:18
Член «Национального движения» Анатолий Гигаури приговорен к 2 годам лишения свободы.
Судья Джвебе Начкебия переквалифицировал предъявленную Анатолию Гигаури статью 353 прима, которая предусматривает нападение на полицейского, и признал его виновным в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 353 Уголовного кодекса, которая предусматривает сопротивление, угрозы или применение насилия со стороны правонарушителя в отношении защитника общественного порядка.
На сегодняшнем судебном заседании Анатолий Гигаури выступил с заключительным словом.
Для справки, Анатолий Гигаури был задержан 25 ноября.
По данным следствия, обвиняемый напал на патрульного инспектора, который обеспечивал на месте общественный порядок, и применил к нему физическое насилие.
Анатолию Гигаури было предъявлено обвинение по статье 353 прима УК, которая предусматривает нападение на сотрудника полиции. Данное преступление карается лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна