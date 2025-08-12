Член ЕНД Анатолий Гигаури приговорен к 2 годам лишения свободы

Член «Национального движения» Анатолий Гигаури приговорен к 2 годам лишения свободы.



Судья Джвебе Начкебия переквалифицировал предъявленную Анатолию Гигаури статью 353 прима, которая предусматривает нападение на полицейского, и признал его виновным в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 353 Уголовного кодекса, которая предусматривает сопротивление, угрозы или применение насилия со стороны правонарушителя в отношении защитника общественного порядка.



На сегодняшнем судебном заседании Анатолий Гигаури выступил с заключительным словом.



Для справки, Анатолий Гигаури был задержан 25 ноября.



По данным следствия, обвиняемый напал на патрульного инспектора, который обеспечивал на месте общественный порядок, и применил к нему физическое насилие.



Анатолию Гигаури было предъявлено обвинение по статье 353 прима УК, которая предусматривает нападение на сотрудника полиции. Данное преступление карается лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.





