Пашинян рассказал Кобахидзе об итогах визита в Вашингтон

Телефонный разговор премьер-министра Армении Никола Пашиняна и грузинского премьера Ираклия Кобахидзе состоялся 11 августа.



Как сообщили в аппарате армянского премьера, Пашинян проинформировал Кобахидзе о результатах состоявшихся 8 августа в столице США Вашингтоне переговоров. Речь шла, в частности, о парафировании «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном», совместном обращении в ОБСЕ о роспуске механизмов Минской группы, разблокировании региональных коммуникаций в рамках принципов территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции стран на основе взаимности, а также о проекте «Дорога Трампа во имя международного мира и процветания».



«Никол Пашинян поблагодарил Ираклия Кобахидзе за публичное приветствие достигнутых в Вашингтоне договоренностей. Собеседники также обменялись мнениями по повестке двусторонних и региональных отношений. Было отмечено, что мир между Арменией и Азербайджаном открывает новые возможности для всего региона Южного Кавказа», – говорится в сообщении.



Ранее Кобахидзе поздравил президентов США и Азербайджана, а также премьер-министра Армении с «достижением исторического мирного соглашения и началом новой эпохи стабильности и экономического развития в регионе». По его словам, Грузия всегда была сторонником мира и сотрудничества в регионе и будет оставаться им в будущем.





После достигнутых в Вашингтоне договоренностей Никол Пашинян провёл ряд телефонных разговоров, в том числе с президентами России, Франции, Турции и Ирана. С сегодняшнего дня до 15 августа включительно он будет находиться в отпуске, сообщили в правительстве.





