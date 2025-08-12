Премьер провел 72-е заседание правительственной комиссии по интеграции Грузии в ЕС

12.08.2025 20:35





Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе провел 72-е заседание комиссии по интеграции в ЕС, где обсудили ежегодный отчет о выполнении плана действий евроинтеграции Грузии на 2024 год.







Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили представила членам комиссии годовой отчет о выполнении плана действий на 2024 год.



Члены комиссии обсудили шаги, предпринятые Грузией в направлении имплементации соглашения об ассоциации в прошлом году.



«Было подчеркнуто, что правительство Грузии ставит перед собой амбициозную цель подготовить страну к вступлению в ЕС к 2028 году. На встрече обсуждались планы на будущее и меры, которые необходимо осуществить для того, чтобы Грузия достигла дальнейшего прогресса в реализации соглашения об ассоциации к 2028 году», — сообщает Администрация правительства Грузии.



Собравшиеся подчеркнули важность вовлечения всех государственных органов в указанный процесс.



Напомним, в ноябре 2024 года премьер Грузии заявил, что власти снимают с повестки вопрос об евроинтеграции до 2028 года, но продолжают готовить Грузию к интеграции в Евросоюз.



«Грузинская мечта» приняла решение «не ставить вопрос об открытии переговоров с Евросоюзом в повестку дня до конца 2028 года, и мы также отказываемся от любых бюджетных грантов ЕС до конца 2028 года», пояснил тогда Кобахидзе.



Политика заявил тогда, что Грузия — европейская страна и, как древня христианская страна, «всегда смотрела на Европу как на главный бастион защиты христианства». По его словам, задача «Грузинской мечты» — сделать Грузию членом Евросоюза в 2030 году, для чего мы приложим все усилия.



Премьер также отметил, что отношения Грузия-ЕС могут быть только двусторонними и для «гордой и уважающей себя нации, грузинского народа» категорически неприемлемо, чтобы некоторые европейские политики и чиновники представляли отношения Грузия-ЕС как одностороннее явление. Еще более неприемлемым является весь каскад оскорблений, который мы слышим от этих людей все эти годы».



За этим заявлением последовал непрекращающийся протест — проевропейские акции проводились в масштабах всей Грузии. На проспекте Руставели более 250 дней выражают протест против решения правительства, а также требуют перевыборов.





