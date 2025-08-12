Кавелашвили поблагодарил Эрдогана за личный вклад и поддержку Грузии

«Решительная поддержка Турцией суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также процесса евроатлантической интеграции Грузии, важна и ценна для Грузии», — заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили на брифинге с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.



Президент Грузии поблагодарил своего турецкого коллегу за поддержку Грузии в различных форматах.



«Хочу лично поблагодарить вас за ваш личный вклад и поддержку Грузии в различных форматах. Кроме того, мы подтверждаем приверженность правительства Грузии политике мирного урегулирования российско-грузинского конфликта, в основе которой лежат задачи деоккупации Россией двух регионов Грузии и примирения и взаимодействия между населением, разделённым линией оккупации», — заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили.







