Кавелашвили поблагодарил Эрдогана за личный вклад и поддержку Грузии


12.08.2025   20:37


«Решительная поддержка Турцией суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также процесса евроатлантической интеграции Грузии, важна и ценна для Грузии», — заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили на брифинге с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент Грузии поблагодарил своего турецкого коллегу за поддержку Грузии в различных форматах.

«Хочу лично поблагодарить вас за ваш личный вклад и поддержку Грузии в различных форматах. Кроме того, мы подтверждаем приверженность правительства Грузии политике мирного урегулирования российско-грузинского конфликта, в основе которой лежат задачи деоккупации Россией двух регионов Грузии и примирения и взаимодействия между населением, разделённым линией оккупации», — заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили.


