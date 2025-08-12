Эрдоган: Грузия и Турция будут сотрудничать ради мира и развития как в регионе, так и за его пределами

«Турция и Грузия — не просто соседние страны, это два стратегических партнёра, объединённых глубокими историческими, культурными и человеческими связями», — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместном брифинге с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили.



По словам президента Турции, Грузия и Турция будут сотрудничать ради мира и развития как в регионе, так и за его пределами.



«Мы, две страны, являемся участниками проекта Баку-Тбилиси-Карс, который является позвоночником Срединного коридора, и у нас есть стратегически важный нефтепровод и газопровод. Грузия также является родиной турок-месхетинцев, насильственно изгнанных со своей исторической родины в 1944 году. В наших дискуссиях, основанных на этих экономических и культурно-исторических связях, мы вновь заявляем о своей готовности углублять наши отношения. Мы будем продолжать двигаться вперёд, развивать торговлю, отношения на благо наших народов. Наша страна на протяжении многих лет является крупнейшим торговым партнёром Грузии, и это ещё одно подтверждение того, что наши отношения основаны на прочном фундаменте. У нас большой товарооборот. За последние годы мы достигли 3 миллиардов долларов и движемся к новым целям, таким как 5 миллиардов долларов, а также к увеличению взаимных инвестиций благодаря хорошей, тёплой атмосфере, созданной в Грузии. Тысячи турецких строительных компаний работают в Грузии. Эти компании проявляют большой интерес к грузинским инвестициям и инфраструктурным проектам.



Кроме того, уже реализовано 300 крупных строительных проектов стоимостью в миллиарды долларов. Кроме того, я говорил со своим коллегой о том, что полная реализация проекта железной дороги Тбилиси-Карс очень важна для всех нас. Отношения, сотрудничество, в том числе в военно-оборонной сфере, имеют большое значение. Эти вопросы находятся в нашей повестке дня. В ходе дискуссии мы также обменялись мнениями о событиях, происходящих в нашем регионе и в мире в целом. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы подчеркнуть нашу твёрдую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии, в частности, посредством трёхсторонних механизмов, которые у нас есть с Грузией и Азербайджаном. Во внешней политике и политике безопасности мы вносим вклад в укрепление регионального мира и безопасности.



В ближайшее время мы проведём в нашей стране следующую трёхстороннюю встречу министров иностранных дел. Мы также намерены провести трёхстороннюю встречу председателей парламентов.



Мы говорили о Черном море, безопасности на Кавказе, а также о войне в Украине и человеческой трагедии в секторе Газа. Грузия и Турция будут сотрудничать ради мира и развития как в нашем регионе, так и за его пределами. Мы обсудили это на сегодняшних дискуссиях, и это показывает, что мы не только готовы к глубоким отношениям, но и готовы развивать отношения в регионе в будущем. Я также передал президенту Кавелашвили наши ожидания относительно достойного и безопасного возвращения турок-месхетинцев в свои дома. Это важный вопрос для нас, и мы окажем этому процессу всю необходимую поддержку. Я также хотел бы подчеркнуть, что стратегическое сотрудничество между Грузией и Турцией будет и дальше развиваться и укрепляться на основе воли наших народов. Благодарю президента Кавелашвили и его делегацию и приветствую дружественный народ Грузии. Встреча наших футбольных команд состоится 4 сентября, это будет отборочный матч. Это еще больше укрепит дружеские отношения между нашими странами», — заявил Реджеп Тайип Эрдоган.





