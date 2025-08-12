В Госагентство по управлению грантами поступило 403 заявки

12.08.2025 20:57





Новосозданное государственное агентство по управлению грантами объявило конкурс для общественных организаций 21 июля. Максимальный объём финансирования — 100 000 GEL ($37 105).



Срок подачи заявок на публичный конкурс малых грантов завершён. Как сообщает агентство, поступило 403 заявки.



Согласно заявлению агентства, цель конкурса — содействие активности гражданского сектора в приоритетных для страны сферах с использованием государственного гранта.



Проекты принимались по следующим направлениям:

➤ демократическое управление и права человека;

➤ внешняя политика и интеграция в ЕС;

➤ экономическое и региональное развитие;

➤ образование, наука, молодёжь;

➤ труд, здравоохранение, социальная защита;

➤ спорт, охрана окружающей среды, сельское хозяйство;

➤ оборона и безопасность;

➤ юридическое образование;

➤ примирение и гражданское равенство.



Запрашиваемая сумма не могла превышать 100 000 GEL ($37 105), а срок реализации проекта должен был составлять не менее трёх месяцев.



К участию в конкурсе не допускаются непредпринимательские (некоммерческие) юридические лица, зарегистрированные в Грузии, деятельность которых имеет публичное или государственное значение.



Исключение составляют непредпринимательские (некоммерческие) юридические лица, созданные органами государственной власти Грузии, автономными республиканскими органами, муниципалитетами или юридическими лицами публичного права.



Известно, что общий бюджет агентства на текущий год составит 20 миллионов лари. Эти средства предназначены для финансирования организаций, чья деятельность соответствует "приоритетным направлениям развития страны".



Председателем агентства была назначена Тамар Зоделава, всю жизнь работала именно в неправительственном секторе, и получила образование зарубежом.



Напомним, создание агентства по решению правительства "Грузинской мечты" следует рассматривать в контексте недавних шагов партии по ограничению получения грантов от западных доноров и замене их государственными грантами.



Созданию Государственного агентства по управлению грантами предшествовало принятие парламентом «Грузинской мечты» поправок к Закону «О грантах», а также закону, который они назвали грузинской версией FARA.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





