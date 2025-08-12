|
Кавелашвили пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана на футбольный матч сборных Грузии и Турции
12.08.2025 20:58
Президент Грузии Михаил Кавелашвили пригласил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на футбольный матч сборных Грузии и Турции 4 сентября.
Об этом Михаил Кавелашвили заявил на совместном брифинге с президентом страны в Турции.
«Мы выражаем благодарность за тёплое гостеприимство и, конечно же, мы пригласили вас в Грузию, но было бы хорошо, если бы вы посетили нас 4 сентября на матч Грузия-Турция, и мы бы смогли посмотреть его вместе. Уверен, это будет отличная игра», — сказал Михаил Кавелашвили.
Кроме того, президент Турции отметил на брифинге, что матч Грузия-Турция ещё больше укрепит отношения между странами.
«Хочу подчеркнуть, что стратегическое сотрудничество между Грузией и Турцией будет и дальше развиваться и укрепляться на основе воли наших народов. Благодарю президента Кавелашвили, его делегацию и передаю теплые приветствия дружественному народу Грузии. Встреча наших сборных состоится 4 сентября и станет отборочным матчем, который ещё больше укрепит дружеские отношения между нашими странами», — заявил Реджеп Тайип Эрдоган.
Сборная Грузии проведёт отборочный матч чемпионата мира на стадионе «Динамо Арена» имени Бориса Пайчадзе. Начало матча в 20:00.
