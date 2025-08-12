Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Российский проправительственный фонд снова пытается привлечь грузинскую молодёжь


12.08.2025   21:18


Фонд поддержки публичной дипломатии имени Горчакова приглашает грузинскую молодёжь на бесплатную стажировку в России. Объявление на русском и грузинском языках 12 августа опубликовала Секция интересов РФ при Посольстве Швейцарии в Грузии.

Это не первая попытка фонда работать с молодёжью в Грузии. В 2018 году в Тбилиси планировался «Форум молодых лидеров», организованный «Союзом русской молодёжи Грузии», однако его отменили. Организаторы тогда заявили, что причиной стала «немотивированная агрессия со стороны отдельных лиц и СМИ».


