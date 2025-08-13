«Мечта» вновь использовала в предвыборной рекламе тему войны

Партия «Грузинская мечта» вновь использует в предвыборной рекламе тему войны. В роликах с одной стороны показаны разбомбленные украинские города, а с другой — фотографии из Грузии, с отреставрированными фасадами домов, парками и дорогами.



Негативную реакцию части пользователей соцсетей вызвали кадры фонтана в парке Ваке, в котором 13 октября 2022 года от удара током погибла 13-летняя Марита Мепаришвили.



«Выбирай мир» — главный лозунг «Мечты» на выборах мэра столицы. Оппозиция между тем заявляет, что правящая партия превратила Тбилиси в «город смерти».



Оппоненты правящей партии вспоминают о ребенке, погибшем от удара током, о 16-летнем юноше, утонувшем в канаве возле парка Рике, и других серьёзных событиях, произошедших в столице за последние несколько лет.



