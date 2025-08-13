ЦИК разъясняет правила предоставления партийных списков партиям, участвующим в выборах, и связанные с этим нововведения

13.08.2025 13:30





Избирательная администрация разъясняет правила представления партийных списков для участвующих в выборах партий, а также нововведения, связанные с этим процессом.



В избирательной администрации поясняют, что в соответствии с избирательным законодательством, зарегистрированная партия на муниципальных выборах органов местного самоуправления имеет право представить по одному партийному списку для каждого Сакребуло (городского или муниципального собрания). В партийном списке количество кандидатов в члены сакребуло не должно быть менее 6 и более 45 человек, а для Тбилисского сакребуло — не менее 50 и не более 100 человек. Зарегистрированная партия должна представить партийный список председателю соответствующей окружной избирательной комиссии, а для Тбилисского сакребуло — председателю ЦИК, не позднее чем за 30 дней до дня выборов (до 4 сентября включительно).



Согласно избирательному законодательству, не допускается включение одного и того же лица в разные партийные списки.



«Партия, участвующая в выборах, при представлении партийного списка должна приложить к нему заполненное и подписанное каждым кандидатом заявление о партийной принадлежности.



В заявлении о партийной принадлежности, помимо анкетных данных кандидата (имя, фамилия, личный номер гражданина Грузии) и даты заполнения заявления, должно быть указано, что он является членом той партии, по списку которой выдвинут, либо беспартийным, или, если он вышел из партии в течение последних 6 месяцев до подачи заявления о регистрации партийного списка/кандидата, он обязан указать точную дату выхода из партии и её название. Если кандидат является членом другой партии, зарегистрированной в соответствии с органическим законом Грузии «О политических объединениях граждан», в заявлении необходимо указать название этой партии.



Кандидат в члены сакребуло не будет зарегистрирован в качестве участника выборов, а регистрация уже зарегистрированного кандидата будет аннулирована распоряжением председателя соответствующей окружной избирательной комиссии или ЦИК, если выяснится, что кандидат является членом другой партии, зарегистрированной в соответствии с органическим законом Грузии «О политических объединениях граждан», или если нарушены требования, установленные вышеуказанным постановлением.



Кроме того, к партийному списку должны быть приложены: заполненная и подписанная каждым кандидатом учётная карточка (в двух экземплярах), справка об отсутствии лишения избирательных прав, копия удостоверения личности или паспорта гражданина Грузии и две фотографии», — говорится в информации ЦИК.



В избирательной администрации уточняют, что справку об отсутствии лишения избирательных прав выдаёт юридическое лицо публичного права — Агентство обслуживания Министерства внутренних дел Грузии.



В партийном списке должны быть указаны: фамилия, имя кандидата; дата рождения (число, месяц, год); пол; адрес (по данным удостоверения личности гражданина Грузии или базы данных Агентства); личный номер гражданина Грузии; место работы (если безработный — указать «безработный»); должность (занятие); в случае выдвижения в местном мажоритарном округе — название и номер округа.



В учётной карточке указываются: фамилия, имя кандидата; дата рождения (число, месяц, год); пол; адрес (по данным удостоверения личности или базы данных Агентства); личный номер гражданина Грузии; место работы (если безработный — указать «безработный»); должность (занятие); факт проживания в Грузии не менее 6 месяцев; согласие баллотироваться по данному партийному списку; согласие баллотироваться в местном мажоритарном округе (в случае выдвижения); дата заполнения учётной карточки.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





