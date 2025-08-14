Программа заместительной терапии вступит в силу 15 августа и полностью перейдёт под государственное управление

14.08.2025 18:06





«С завтрашнего дня, 15 августа, государство возьмёт на себя полную ответственность за реализацию так называемой заместительной терапии», — заявил министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе на брифинге в министерстве.



По словам Сарджвеладзе, действовавшие до сих пор частные центры заместительной терапии прекратят свою деятельность.



«Достаточно большое количество получателей услуг частных поставщиков заместительной терапии обратились в государственные службы, и практически все они с завтрашнего дня смогут получать услуги бесплатно в выбранных ими государственных центрах. Количество таких лиц составляет 1512 человек. Около 100 человек не могут получить разрешение на продолжение обслуживания по разным причинам. Например, есть люди, которые являются не постоянными, а эпизодическими потребителями наркотиков. Оснований для применения заместительной терапии в таких случаях нет. Они смогут самостоятельно обратиться в государственные центры, пройти соответствующее обследование, и на его основании будет принято индивидуальное решение.



В некоторых случаях к нам обращались лица, информация о которых не была подтверждена соответствующим частным учреждением. К сожалению, встречаются случаи, когда одно и то же лицо зарегистрировано в качестве бенефициара как минимум у двух частных поставщиков. То есть, принимали наркотические вещества в двух местах. Насколько распространены такие случаи среди тех, кто не обращался, на данном этапе мы сказать не можем. Имеются и другие существенные недостатки. Например, существует разница в информации, предоставленной пациентом и центром о дозировках, но мы не будем подробно останавливаться на этом на данном этапе. Отметим, что число таких случаев не превышает сотни», — заявил Сарджвеладзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





