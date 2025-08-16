Трамп: Пока нет соглашения, я позвоню в НАТО, конечно я позвоню Зеленскому

16.08.2025 03:32





Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи в формате "три на три" с Владимиром Путиным, заявил о продуктивности переговоров и намерен проинформировать союзников и президента Украины Владимира Зеленского об их результатах.



"Я считаю, что у нас была очень продуктивная встреча. Было много пунктов, с которыми мы согласились... Нет соглашения, пока нет соглашения. Я позвоню в НАТО... Конечно, я позвоню президенту Зеленскому и расскажу ему о сегодняшней встрече... Мы действительно достигли большого прогресса", - заявил Трамп.





