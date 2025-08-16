|
Трамп и Путин завершили пресс-конференцию. "Пока сделки нет", - сказал глава США
16.08.2025 03:33
Президенты США и России после окончания переговоров в формате "три на три" провели совместную пресс-конференцию на военной базе ВВС Соединенных Штатов Элмендорф-Ричардсон. Помимо журналистов, в зале присутствовали члены делегаций обеих стран.
Путин назвал переговоры продуктивными, а США - добрым "соседом", которого разделяют с Россией "всего 4 километра". Он вновь сказал о "первопричинах украинского кризиса" и о том, что их "нужно устранить для окончания конфликта". "Отношения России и США скатились до самой низкой точки со времен холодной войны. Очевидно, надо было выправлять ситуацию. И в этом плане личная встреча глав государств давно назрела", - сказал президент РФ.
В свою очередь, Трамп сказал, что стороны "не смогли достичь полного понимания, и пока сделки нет". При этом он назвал встречу "очень продуктивной" и отметил, что России и США удалось согласовать много пунктов по войне в Украине. По словам президента Соединенных Штатов, сейчас у стран есть "неплохой шанс достичь мирного урегулирования".
В конце своей речи Трамп поблагодарил Путина, обратившись к нему по имени, и допустил, что "совсем скоро" они снова увидятся. Предложение президента РФ провести следующую встречу в Москве глава США назвал "очень интересным" и сказал, что это "вполне возможно". После президенты пожали друг другу руки.
На вопросы журналистов главы обеих стран отвечать не стали.
DW
