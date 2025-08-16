Грузинские НПО выразили солидарность с организациями, обвиняемыми в нарушении закона «об иноагентах»

Более 30 неправительственных правозащитных и медиа организаций выразили солидарность с грузинскими НПО, которые Антикоррупционное бюро Грузии обвиняет в нарушении закона «об иноагентах». В совместном письменном заявлении говорится представителей гражданского общества говорится.



«Мы выражаем своё уважение принципиальной позиции, не допускающей ложных и оскорбительных ярлыков «носителей иностранных интересов». Вы — независимые грузинские организации, действующие в соответствии со своими уставами и служащие исключительно грузинскому народу. Ваша миссия — защищать права женщин, детей, трудящихся, людей с ограниченными возможностями, внутренне перемещенных лиц и всех угнетенных — жизненно важна для существования демократического общества.



Нападения на независимые НПО и СМИ — это нападения не только на ваши организации, но и на основы демократии в стране. Мы разделяем вашу позицию по которой, согласно международным стандартам и закону США «о регистрации иностранных агентов» (FARA), ваши организации не подлежат регистрации в таком реестре. Мы ценим ваше мужество и упорство в продолжении вашей работы, несмотря на несправедливые нападения и угрозы уголовной ответственности. Ваша работа имеет решающее значение для защиты свободного, демократического и европейского будущего Грузии.



Вы не одиноки. Грузинский народ и международное сообщество поддерживают вас. Мы осуждаем неконституционные нападки на вас и разделяем тот факт, что ваша борьба служит каждому гражданину Грузии, который верит в свободное, справедливое и демократическое будущее Грузии», — говорится в заявлении.



Напомним, шесть неправительственных организаций сообщают, что 11 августа получили очередное письмо от Антикоррупционного бюро, в котором их просят объяснить, почему они не были зарегистрированы в реестре «носителей интересов иностранного государства». Члены НПО же заявили, что согласно их неоднократно публично озвученной позиции, они «не намерены жить по российским законам», поэтому не будут регистрироваться в указанном списке.





