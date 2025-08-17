Кир Стармер и Джорджия Мелони подтвердили участие в запланированной встрече президентов США и Украины в Вашингтоне

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Италии Джорджия Мелони также подтвердили своё участие в запланированной встрече президентов США и Украины в Вашингтоне, сообщает BBC.



По сообщению офиса премьер-министра Великобритании, на встрече в Белом доме Стармер поддержит следующий этап переговоров и подтвердит, что его поддержка Украины будет продолжаться столько, сколько потребуется.



Дональд Трамп пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон для переговоров после его встречи с Владимиром Путиным в Анкоридже. Участие во встрече, запланированной в Белом доме, уже подтвердили лидеры Франции, Германии, Финляндии, Италии, Великобритании, президент Европейской комиссии и генеральный секретарь НАТО.





