Окружные избирательные комиссии сегодня выберут руководителей и членов участковых избирательных комиссий

18.08.2025 11:38





Сегодня окружные избирательные комиссии выберут руководителей и членов участковых избирательных комиссий. Об этом сообщает ЦИК.



По их информации, окружные избирательные комиссии должны избрать 9 153 руководителя и 15 255 членов.



«Желающие принять участие в конкурсном отборе имели возможность с 11 по 14 августа подать заявление в соответствующую окружную избирательную комиссию или представить конкурсную документацию через специальную электронную платформу (Konkursi.cec.gov.ge). В целях упрощения процедур ЦИК разработала для заявителей рекомендуемую форму заявления, которая была доступна в окружных избирательных комиссиях, а также размещена на сайте ЦИК.



Всего поступило 24 314 заявлений. Из них 9 117 конкурсантов примут участие в конкурсе на должность руководителей участковых избирательных комиссий, а остальные 15 197 — в конкурсе на членство в комиссиях.



Центральная избирательная комиссия обращается к окружным избирательным комиссиям с призывом руководствоваться законодательством и при выборе членов участковых избирательных комиссий учитывать такие критерии, как профессиональный и избирательный опыт, опыт квалифицированной и беспристрастной работы в избирательной администрации, а также участие в образовательных проектах избирательной администрации.



Следует отметить, что в соответствии с требованиями закона окружная избирательная комиссия изберёт сертифицированных членов участковых избирательных комиссий, так как законодательство обязывает иметь сертификат тех членов участковых избирательных комиссий, которых выбирают окружные комиссии. Для максимального содействия желающим получить сертификат избирательная администрация с 2023 года неоднократно организовывала экзамены на сертификацию по всей стране, в том числе с использованием переведённых тестов на языки этнических меньшинств. Экзамены проводились и в этом году. Кроме того, были реализованы образовательные и учебные проекты, направленные на информирование потенциальных членов и развитие их возможностей», — говорится в информации ЦИК.





