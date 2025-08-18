"Коалиция решительных" готова к развертыванию сил в Украине после боевых действий

18.08.2025 12:05





Лидеры "коалиции решительных" будут готовы развернуть многонациональные силы безопасности в Украине после прекращения боевых действий.



Об этом говорится в заявлении президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, которые в воскресенье, 17 августа, совместно председательствовали на виртуальной встрече группы лидеров коалиции, пишет "Европейская правда".



Как говорится в заявлении, лидеры собрались 17 августа, чтобы обсудить поддержку Украины и следующие шаги в мирных переговорах после встречи президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске.



Лидеры стран "еще раз подчеркнули готовность развернуть силы безопасности после прекращения боевых действий, а также помочь обеспечить безопасность воздушного и морского пространства Украины и восстановление Вооруженных сил Украины".



"Лидеры подтвердили свою неизменную поддержку Украины и высоко оценили стремление президента Зеленского к справедливому и прочному миру, который он готовит в ходе дальнейших консультаций с президентом Трампом в Вашингтоне", – говорится в заявлении.



Также они высоко оценили обязательства Трампа по предоставлению гарантий безопасности Украине.



17 августа Зеленский рассказал, что члены "коалиции решительных" скоординировали позиции накануне его визита в Вашингтон для встречи с Трампом.



А Макрон после участия во встрече "коалиции решительных" заявил, что Россия не стремится к миру, а хочет капитуляции Украины.



18 августа Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом после того, как тот провел саммит с Путиным. Они встретятся около 20:15 по киевскому времени.



Вместе с украинским лидером в США летят несколько европейских лидеров. Однако, по данным СМИ, сначала у Зеленского состоится двусторонняя встреча только с Трампом. После будет совместная встреча с европейцами.



Во встрече в Вашингтоне примут участие президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





