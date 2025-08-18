Гордуладзе: Попытки привнести в Грузию вредоносное влияние обречены на крах

18.08.2025 12:43





«Неудивительно, когда при участии Великобритании идёт подготовка людей к так называемому протесту, а на самом деле — к организации в нашей стране вновь насильственных акций, чтобы свергнуть власть и привести к власти агентуру насильственным путём», — заявил член парламентского большинства Арчил Гордуладзе.



По словам Гордуладзе, попытки привнести в Грузию вредоносное влияние обречены на крах.



«Всё это нас не удивляет, ведь именно британское посольство пыталось профинансировать двух человек из списка «Национального движения», и это было обёрнуто в абсолютно бессмысленную оболочку. Сейчас происходит ровно то же самое. Неудивительно и то, что во всём этом снова и снова участвует Великобритания. Если обратиться к словам бывшего премьер-министра Великобритании, то именно там особенно сильны влияния «глубинного государства». И именно «Дип стэйт» сейчас пытается готовить своих агентов в разных странах, чтобы затем устроить беспорядки в Грузии. Для общества это не является неожиданностью.



Главное, что правоохранительные органы, грузинский народ и «Грузинская мечта» твёрдо стоят на защите суверенитета нашей страны, и такие тренинги, вовлечённость и попытки привнести вредительство в нашу страну, конечно же, обречены на провал», — заявил Гордуладзе.



Сегодня распространилась информация о том, что Великобритания готовит грузинских активистов к октябрьским выборам в Литве. Тренинги проходят под руководством неправительственных организаций — «Британско-грузинского общества» и «Международного института стратегических исследований».





